Prendere una Bugatti Chiron in leasing? Si può ma non vi costerà poco

La Bugatti Chiron è pazzesca, basta snocciolare qualche numero per capire che ci si trova davanti a una hypercar senza compromessi: il W16 da 8,0 litri quadriturbo eroga 1500 CV di potenza massima e 1600 Nm di coppia. Un bonus intrinseco è diventare amico dei benzinai, in città la Chiron consuma 36.7 litri ogni 100 km.

Il dato più significativo potrebbe non essere la velocità (420 km/h, senza dimenticare l'incredibile Chiron Super Sport 300+ da 482,8 km/h), ma il prezzo: il concessionario Lamborghini Broward in Florida propone un esemplare del 2019 a 3,3 milioni di dollari (al cambio circa 2,8 milioni di euro), con circa 2.000 km sull'odometro. Brooks Weisblat di DragTimes ha cercato di capire se fosse possibile una formula di leasing per la bella francese: il concessionario ha accettato, ma tenetevi forte per il prezzario.

La Chiron bianca del concessionario ha già subito un deprezzamento, nuova costava all'incirca 3 milioni di euro. Tra i vari optional spicca lo Sky View, il cielo vettura vetrato, una sciccheria da 52.000 euro. Il concessionario ha inoltre offerto a Brooks circa 300.000 euro per la sua Ferrari F8 Tributo, come acconto.

Arriviamo ora al prezzo del piano di leasing, il concessionario ha proposto un piano triennale a 44.100 euro al mese o un piano biennale a 55.8000 euro. L'auto ha due anni di garanzia e servizio incluso ma badate bene ad usarla troppo, il leasing copre un chilometraggio annuale di 4.023 km, quindi potrete percorrere al massimo 335 km al mese! Il piano biennale costerebbe sui 1,6 milioni di euro, con la possibilità di ripagare a fine corsa l'auto per mantenerne la proprietà.

Vi lasciamo con il video YouTube completo in calce, consigliandovi di dare un'occhiata anche al record di 532 km/h stabilito dalla SSC Tuatara.