Prende il volo con la Posche e si schianta sul secondo piano di un edificio, due morti

Dagli States ci arriva notizia di un incidente estremamente allucinante, che purtroppo è stato fatale a due persone. Un automobilista del New Jersey ha perso completamente il controllo della sua Porsche, andando a schiantarsi sul secondo piano di un edificio. La portata dello schianto ha costretto le forze dell'ordine a chiudere il traffico.

Per diverse ore non è stato possibile circolare nelle vie limitrofe all'incidente, mentre i soccorsi cercavano di eliminare le macerie e recuperare i corpi delle due vittime. Non abbiamo ancora molti dettagli sulle dinamiche dell'incidente, né è chiaro come abbia fatto una Porsche a prendere letteralmente il volo finendo sul secondo piano di un edificio.



L'edificio è di tipo commerciale, non ci sono abitazioni ma solo diversi uffici. Al momento dello schianto,da quanto è emerso finora, la struttura era completamente disabitata. Anche per questa ragione, le uniche vittime di questa tragedia sono le due persone che si trovavano nell'abitacolo della Porsche.



L'automobilista, secondo le forze dell'ordine locali, stava viaggiando ad una velocità estremamente elevata quando ha perso il controllo del veicolo.



Non è la prima volta in cui vi parliamo di voli folli, a suo tempo era emersa la bizzarra notizia di un autotreno che era finito con il cargo sopra al tetto di una casa — fortunatamente in quel caso non ci furono vittime.