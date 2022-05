Prende a tutta velocità il rallentatore e decolla contro un pickup: un crash clamoroso

Bazzicando su Reddit, e in particolare nella sezione r/IdiotInCars, ci si imbatte in alcune manovre o incidenti che lasciano davvero a bocca aperta, a metà tra il tragico e il comico, tanto che viene da chiedersi come sia possibile che certe persone agiscano in certe maniere, ad esempio prendendo i rallentatori a tutta velocità.

Di fronte alla gobbetta bicolore, sicuramente vi sareste chiesti almeno una volta nella vita “cosa potrebbe succedere se non si rallentasse prima del rallentatore?”. Ebbene, grazie alla fonte quotidiana ed inesauribile di scene pazzesche presenti su Reddit, abbiamo finalmente una diapositiva di quello che succede.

Purtroppo non sappiamo dove sia successo, ma il filmato di una camera di sorveglianza a circuito chiuso a registrato un un’auto che non si è affatto curata del doppio rallentatore, e dalla destra dell’inquadratura entra in scena a gran velocità già sollevata da terra dopo aver urtato sulla prima gobba, per poi continuare la sua corsa spiccando nuovamente il volo sul rallentatore al centro della scena, che ha fatto decollare la vetture dritta contro il cassone di un Mitsubishi L200 che transitava poco più avanti.

La botta è stata clamorosa, e il retrotreno del pick-up è collassato dalla violenza dell’impatto. Non ci sono testimonianze da parte di persone presenti durante l’incidente, ma non è scontato pensare che il guidatore protagonista dell’accaduto possa aver subito un malore oppure essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

E questa voglia di spiccare il volo a bordo della propria auto ci riporta alla mente la Tesla Model S “volante” tra le strade di San Francisco.