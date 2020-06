Prende una Toyota Supra per un test drive e la sfascia dopo un chilometro

Iniziamo facendo un appello (sarcastico ovviamente) ai deboli di cuore: nelle immagini di questo articolo (pubblicate da TheDrive) potete vedere una Toyota Supra nuova di zecca completamente distrutta contro un albero. Il conducente stava facendo un test drive...

Siamo a Long Island, New York, e la corsa del nostro "eroe" (rimasto anonimo per ovvi motivi) è terminata all'incirca a un chilometro e mezzo di distanza dal concessionario Millennium Toyota che aveva fornito la Supra per la prova. Secondo quanto raccontato dai testimoni, a bordo della vettura c'erano due persone e il test drive si è svolto nel pomeriggio del 9 giugno scorso.

Parliamo di una vettura da 335 CV di potenza, una piccola scheggia da guidare con moderazione, soprattutto sulle strade pubbliche, evidentemente però i due si sono fatti prendere un po' la mano (o meglio, il piede dell'acceleratore...). L'impatto è stato talmente violento che alcuni pezzi appartenenti alle sospensioni sono volati a 30 metri di distanza dal luogo dell'incidente, inoltre come potete vedere della vettura rimane ben poco, con la parte frontale destra che praticamente non esiste più, è solo accartocciata su se stessa.

A confermare l'incidente è stato lo stesso concessionario che ha prestato l'auto, cosa fra l'altro insolita visto che molti rivenditori tendono a non concedere test drive di vetture sportive da 60.000 dollari e oltre... Almeno gli occupanti non hanno avuto danni o ferite, secondo il concessionario stanno bene, anche se potrebbero non esserlo più a leggere la lista dei danni e l'eventuale risarcimento che dovranno corrispondere...