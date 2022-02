Prende il rallentatore a tutta velocità e la Porsche Boxster spicca il volo all'incrocio

Quante volte ci imbattiamo in rallentatori dalle forme più disparate. Talvolta sono gobbe appena accennate, altre volte sembrano salti degni di una pista di Rally Cross, ma i peggiori sono quelli che in qualche modo riescono a celare la loro natura. Sembrano innocui e invece possono rovinarti la giornata, come quello che vedete nel video.

L’utente di Instagram, Arcanjo_Ig, ha pubblicato un filmato proveniente dalla sua action cam durante uno dei suoi motovlog. Arrivato ad un incrocio di San Paolo, in Brasile, dalla destra vediamo arrivare di gran carriera una Porsche Boxster color puffo, che si lancia nell’incrocio come se non ci fosse un domani, senza sapere a cosa stesse andando incontro.

Questo particolare incrocio aveva la parte centrale rialzata, una sorta di grosso rallentatore dalla forma quadrata che effettivamente dovrebbe prevenire l’attraversamento dell’intersezione a gran velocità, ma il conducente della spider probabilmente non ne era a conoscenza, e il rialzo è diventato una vera e propria rampa di lancio che ha scagliato la sua Porsche in aria, dopo aver strusciato pesantemente il paraurti anteriore e il sottoscocca.

L’atterraggio è stato ancor più violento, e per fortuna lo scellerato proprietario della Porsche è riuscito a mantenere il controllo della vettura che una volta tornata a terra a sbandato rischiando di finire dritta contro un palo. Con un volo del genere, e soprattutto con un impatto così forte sia in fase di decollo che di atterraggio, dubitiamo che la Boxster ne sia uscita senza alcun graffio, ma purtroppo non siamo a conoscenza delle sue sorti.

