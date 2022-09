Prende a pugni la fiancata di una Tesla da ubriaco: oltre 6.000 euro di danni

Al mondo c'è tanta gente che purtroppo fatica a contenere la rabbia e la violenza, magari anche per colpa dell'alcool. Un uomo ha per esempio preso a pugni una Tesla in Australia finendo per causare 6.600 dollari di danni.

Un uomo di 44 anni, Benjamin John Nannup, si è reso protagonista di un bruttissimo episodio presso un fast food della sua cittadina. Ha avuto un diverbio con il fratello della sua ex mentre era palesemente ubriaco, come hanno subito riferito i testimoni. Al momento del fatto non indossava alcuna maglietta, urlava e insultava clienti e dipendenti al di fuori del ristorante.

Nel momento esatto in cui ha deciso di allontanarsi, una Tesla di colore rosso gli è passata accanto - trovandosi così nel classico posto sbagliato nel momento sbagliato. L'uomo ha iniziato a colpire ripetutamente la vettura elettrica dal lato del passeggero, causando non poche ammaccature. Stando alla fattura di Tesla, i danni sono stati di 6.634,21 dollari. Inoltre, a seconda del pezzo di ricambio richiesto, per concludere alcuni interventi possono passare diversi mesi.

Fermato dalla polizia, Nannup ha ammesso senza problemi di aver bevuto, dell'episodio con la Tesla però non ricordava assolutamente niente. Più tardi si è scoperto che al momento l'uomo non aveva più una fissa dimora e che di recente aveva rotto con l'ex, dunque non stava passando certo un buon periodo. Nonostante questo ha dovuto fronteggiare un giudice e difendersi dall'accusa di danni e disordine pubblico. Il proprietario della Tesla ha dovuto sborsare di tasca sua 1.500 dollari come franchigia per l'assicurazione, Nannup è stato invece condannato a risarcire 600 dollari per i danni causati all'ordine pubblico e a fare 6 mesi di servizio in una comunità. Infine dovrà risarcire il proprietario della Tesla di 1.500 dollari.

A tal proposito potrebbe essere un bene tenere la Modalità Sentinella di Tesla sempre attiva, anche se abbiamo visto che c'è ancora qualche dettaglio da sistemare (per saperne di più: luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla).