Prende la patente, 6 ore dopo distrugge una Mazda MX-5

Il giorno in cui si prende la patente non si scorda facilmente, ma ad un ragazzino di Fullerton, in California, risulterà ancora più difficile: appena sei ore dopo la conquista dell'agognata licenza, il giovane si è schiantato con la Mazda MX-5 di famiglia. Fortunatamente non si è fatto nulla di grave.

A raccontare la vicenda è direttamente la polizia locale, che negli USA ha la tendenza quantomeno curiosa (almeno dal punto di vista di un italiano) di condividere sui social i fattacci della giornata, con tanto di foto-gogna sempre presente.

Il giovane avrebbe tentato di bruciare un semaforo con il giallo, finendo però in mezzo all'incrocio quando dall'altra parte era scattato il verde. "Come potete vedere dalle foto, l'automobilista è stato incredibilmente fortunato. E questa per una sola ed esclusiva ragione: indossava la cintura di sicurezza", ha commentato in modo beffardo il Police Department di Fuellerton. Per poi aggiungere anche: "lezione imparata, la luce gialla significa rallenta e preparati a fermare".

Né il ragazzino appena maggiorenne, né l'altro automobilista coinvolto nell'incidente sembrano essersi fatti danni seri. Come si evince dalle foto, nulla da fare per la Mazda MX-5, quella è completamente da buttare. Il ragazzo la patente l'aveva presa solo 6 ore prima dell'incidente.

Negli USA, dove si può prendere la patente già a 16 anni, gli incidenti stradali continuano ad essere la principale causa di morte per gli adolescenti.