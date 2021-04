Prende in pieno un cane in autostrada con la BMW S1000RR: il video shock

Mettersi sulla strada con un qualsiasi veicolo, che sia a quattro o a due ruote, significa comunque esporsi a qualche pericolo. Molto dipende dalla nostra sensibilità, a volte però è il fato a mettersi di traverso - come accaduto al motociclista protagonista del video di oggi.

Ci troviamo su un’autostrada a quattro corsie e un centauro in sella a una BMW S1000RR si gode una splendida giornata di sole, giocando allegramente con l’acceleratore. Dopo un picco di 239 km/h, il conducente della moto inizia a frenare, forse perché vede qualche suo amico di due ruote fermo in corsia d’emergenza - e questo potrebbe averlo leggermente “salvato” dal disastro totale.

Pochi istanti dopo infatti, non si sa come, un cane attraversa incredibilmente la strada e il motociclista non può che colpirlo violentemente a circa 130 km/h (pensate fosse successo a 230 km/h…). Un impatto violento che ha quasi di certo ucciso il cane sul colpo e fatto seriamente male al motociclista - anzi speriamo vivamente che se la sia cavata, purtroppo non conosciamo le sue sorti. Il video è stato caricato su Instagram da Bike Crashes senza grosse spiegazioni.

Non possiamo fare altro che ricordare a tutti i centauri là fuori di fare attenzione e di essere prudenti, poiché gli imprevisti possono sbucare fuori da ogni angolo - purtroppo.