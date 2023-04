Premiato l'ingegnere Honda che ha creato l'airbag passeggero 'a tre camere'

Il sistema degli airbag va calibrato attentamente con salti, buche e altre torture, ma sebbene il sistema stesso sia diventato una presenza quasi scontata all’interno delle vetture odierne, ciò non significa che non possa essere evoluto e migliorato: un ingegnere Honda è stato premiato per il suo rivoluzionario airbag passeggero a tre camere.

Il dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha onorato con l’US Government Award for Safety Engineering Excellence, il lavoro svolto da Erik Heitkamp, ingegnere della sicurezza in Honda, che ha progettato questo particolare sistema di airbag passeggero che permette di gestire al meglio anche le collisioni laterali scongiurando eventuali danni seri a livello cerebrale.

Il particolare airbag viene utilizzato dal 2021 sulle vetture Acura TLX, MDX e Honda Pilot, e rispetto ad “cuscino” convenzionale, permette di gestire i movimenti laterali della testa durante l’impatto, riducendo drasticamente il rischio di lesioni gravi, ma come funziona questo sistema rivoluzionario?

Durante un incidente la testa del passeggero può “ruotare gravemente ad alta velocità e scivolare via”, per questo l’airbag è come se fosse diviso in tre aree differenti, una centrale che accoglie il capo del passeggero, mentre le due parti laterali lo “immobilizzato”e lo proteggono da eventuali urti laterali.

E restando in tema, vi ricordiamo che esiste la Glickenhaus SCG 004S che è riuscita a passare i severi crash test anche senza l’utilizzo di airbag.