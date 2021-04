Premiati tre modelli Alfa Romeo al Best Brands 2021 di AutoBild

A quanto pare i lettori di AutoBild amano lo stile italiano, in particolare il design Alfa Romeo, che nell’ultimo sondaggio Best Brands organizzato dalla nota rivista tedesca ha ottenuto il gradino più alto del podio in tre categorie differenti, con tre modelli della casa del biscione.

Il premio per le “vetture compatte” è andato alla Giulietta, mentre nella “classe media” è stato dato alla Giulia. La Stelvio invece è stata premiata nella classe dei “SUV compatti”. Per Giulia e Stelvio si tratta della quarta vittoria consecutiva nelle rispettive categorie.

L’incoronazione ai Best Brands 2021 arricchisce ulteriormente la collezione di trofei e meriti già attribuiti ad Alfa Romeo, come il premio “Autonis” di Auto, Motor und Sport conferito sia alla Giulietta che alla Stelvio, primo SUV ad aver ottenuto il riconoscimento in questione. Da sottolineare in particolare uno dei tanti trofei ottenuti dalla Giulia, vale a dire il “Compasso d’Oro”, uno dei premi di design più prestigiosi a livello mondiale. Senza dimenticare i numerosi riconoscimenti dedicati a Giulia e Stelvio Quadrifoglio, considerate da sempre un punto di riferimento per piacere di guida, performance e innovazione.

Jean Philippe Imparato, il nuovo CEO di Alfa Romeo, ritiene inoltre che le auto del biscione abbiano le stesse qualità delle avversarie teutoniche, e stando ai risultati ottenuti nel concorso, i tedeschi sembrerebbero in linea con la sua idea.

Quest’anno il concorso Best Brands ha celebrato la sua decima edizione e ha visto la partecipazione di oltre 60.000 lettori, che hanno dovuto valutare i marchi più prestigiosi in base ai diversi criteri che entrano in gioco nella scelta dell’acquisto di un veicolo, tra i quali il miglior design, il cui premio è stato vinto per la terza volta consecutiva dalla Abarth 595, la piccola peste del gruppo Stellantis.