La Precept diventa ufficialmente la Polestar 5 di serie: sarà una 4 porte GT elettrica

Lo scorso anno vi abbiamo mostrato le prime immagini della Polestar Precept, un concept che avrebbe poi dato vita a una vettura di serie. Ebbene il marchio elettrico di Volvo Cars ha confermato che la Precept diventerà la Polestar 5: ecco il suo design finale.

Questa nuova Polestar 5 è alquanto promettente, vanta infatti un design a dir poco aggressivo ed è di fatto una 4 porte GT 100% elettrica - e non sono molte le auto di questo tipo sul mercato. Per presentarla a dovere Polestar ha lanciato un video (terza parte del suo mini documentario a puntate chiamato Precept: from Concept to Car) che mostra parte del processo creativo e quali sono i punti chiave dell'offerta dal punto di vista del design.

A tal proposito possiamo notare come le portiere del veicolo finale abbiano purtroppo perso l'apertura contrapposta - che permetteva di accedere in maniera scenografica all'abitacolo, privo del montante centrale. Per la Polestar 5 l'azienda ha optato per un design più classico, ed è probabilmente ciò che farà anche Hyundai con la sua SEVEN (per saperne di più: ufficiale la nuova Hyundai SEVEN): dall'abitacolo senza montante passeremo a una IONIQ 7 più tradizionale, anche per un discorso di sicurezza.

Possiamo immaginare come una vettura priva di montante laterale non possa prendere poi chissà quante stelle nei crash test internazionali. Tornando alla Polestar 5 non abbiamo purtroppo altre informazioni, dobbiamo aspettare altre puntate della mini serie Polestar per saperne di più.