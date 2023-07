Prato, ragazzo filmato sul tetto di una Renault Clio: 'Festeggiavo la maturità'. Video

Un gesto decisamente folle e sconsiderato quello che è stato ripreso in quel di Prato, nota cittadina toscana: un ragazzo aggrappato al tetto di un'auto, una Renault Clio, mentre la stessa circola sulla strada.

Il video è divenuto virale facendo il giro delle testate in breve tempo, e risale a giovedì scorso, 29 giugno 2023. Un gioco, una bravata, che fortunatamente non è terminata male, ma sarebbe bastato che il giovane avesse perso l'equilibrio per poi cadere di sotto e ferirsi, se non peggio.

Un'esperienza pericolosa che è stata filmata molto probabilmente da un altro automobilista, e il risultato è il video che trovate qui sotto: si vede una Renault Clio, di recente uscita nel nuovo modello, mentre il giovane è aggrappato al tettuccio della stessa.

Le immagini in questione hanno diviso la platea di spettatori fra chi ha sorriso e ironizzato, e chi invece è rimasto indignato. Il gesto, anche se una ragazzata e fatto in modo ingenuo, resta comunque da condannare visto che il giovane procede sulla Declassata aggrappato solamente alle portiere della vettura, completamente sdraiato sul tetto della stessa.

Purtroppo, o per fortuna, per lo studente “appeso” e per il guidatore, il video è arrivato anche alle autorità che attraverso il numero di targa sono subito risalite al possessore, multando gli autori di tale folle gesto.

Una volta fermato ha dichiarato: “Era solo un gioco, un modo per festeggiare la maturità”, anche se in realtà di maturo si vede ben poco. Alla fine al 20enne autista sono stati decurtati ben 14 punti dalla patente, oltre alla sospensione del documento di circolazione e ad una multa da 200 euro.

Allo stesso sono state contestate la condotta pericolosa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza per i passeggeri con lui all’interno della vettura e la velocità elevata. Inoltre la polizia municipale ha convocato gli altri due giovani coinvolti, anche se non è ben chiaro l'esito dell'incontro.

Dopo i fatti degli youtuber che si sono schiantati con la Lamborghini provocando la morte di un bimbo di 5 anni, è giusta la tolleranza zero soprattutto nei confronti di gesti che potrebbero essere oggetto di emulazione.