Praga svela il prototipo Bohema, una supercar da pista stradale col motore della GT-R

Esiste un’auto stradale capace di andare fortissimo in pista come una vettura da corsa? La risposta è si, e porta il marchio Praga, il costruttore ceco che ha tolto i veli dalla Bohema, una supercar prototipo stradale che in pista permette di registrare tempi da vettura GT3.

Lo sviluppo della vettura è seguito dall'ex pilota di Formula 1, Romain Grosjean (dal 2021 Romain Grosjean corre nel campionati IndyCar Series), e sotto al cofano scalpita un motore V6 da 3.8 litri di derivazione Nissan GT-R, che fornirà i propulsori al costruttore ceco. In questo caso la potenza del propulsore sale a 700 CV con 735 Nm di coppia, ed è equipaggiato con lubrificazione a carter secco: questo permette di contenere le dimensioni del propulsore oltre a fornire ovvi vantaggi in pista, durante la guida al limite. Il cambio invece è firmato Hewland, ed è un sequenziale con frizione robotizzata.

Il peso a secco della vettura è di 982 kg, e questo basta a suggerire le prestazioni mozzafiato che offrirà la vettura, anche perché al momento la casa non ha rilasciato dati riferiti alle prestazioni, se non che la velocità massima andrà oltre i 300 km/h. A questo si aggiunge un telaio monoscocca in fibra di carbonio e il look da vettura corsa degno di Le Mans che pone estrema importanza all’aerodinamica, capace di generare più di 900 kg di carico quando l’auto è lanciata a 250 km/h (una degna rivale per la Dallara EXP, la supercar più veloce delle GT3).

L’abitacolo è ridotto all’osso e tutto è concentrato sul volante esagonale saldo tra le mani del pilota, al centro del quale si trova un display che riporta tutte le informazioni vitali dell’auto. Lo spazio di carico è minimo, e permette di stivare soltanto due caschi integrali.

La Praga Bohema verrà prodotta in un’edizione limitata di soli 89 esemplari, con un prezzo di partenza di 1,28 milioni di euro, con le prime consegne stimate per la fine del prossimo anno.