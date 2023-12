Il PPE: 'Se vinciamo le elezioni europee addio allo stop benzina'. Ma non è così facile

E' passato meno di un anno da quando l'Ue ha annunciato lo stop di benzina e diesel dal 2035, ma c'è il rischio che la legge possa già “traballare”. Ad annunciarlo è stato Manfred Weber, leader del PPE, il Partito Popolare Europeo.

Parlando con i media tedeschi del gruppo Mediengruppe Bayern, il numero uno del partito di centrodestra dell'Ue, ha spiegato di voler annullare il divieto di cui sopra: "Se il mio gruppo riuscirà a ottenere la maggioranza dopo le elezioni europee, annulleremo il divieto sui motori a combustione approvato dal Parlamento europeo in questa legislatura".

Come è ben noto e risaputo numerosi partiti dell'ala centro-destra sono contrari agli EV, e fra questi spicca anche il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, secondo cui le auto elettriche sono pro-Cina.

In ogni caso le prossime elezioni europee potrebbero essere cruciali visto che Bruxelles ha fatto sapere che potrebbe rivedere i propri piani proprio a partire dal 2026, anche alla luce del numero di auto elettriche che circoleranno fra tre anni, e in base al numero di stazioni di ricarica.

"Vorrei approfittare di questa revisione per rimediare a questa decisione, che è stata guidata dai partiti rossi e verdi e che ha portato a enormi svantaggi competitivi per l'UE", ha aggiunto e concluso Weber, come si legge anche sul sito di Quattroruote.

Ma sarà così semplice rimandare lo stop? Tutt'altro, tenendo conto che le case automobilistiche stanno investendo miliardi nell'elettrificazione delle proprie linee di produzione di conseguenza, in caso di posticipo del ban se non addirittura di eliminazione, le stesse aziende potrebbero trovarsi costrette a rivedere nuovamente i propri piani, ma con miliardi di investimenti gettati al vento.

Sicuramente non una buona notizia, anche perchè, anche i più scettici del settore automotive, sono ormai pronti a costruire auto elettriche. C'è da dire che nel Regno Unito il ban era inizialmente previsto per il 2030, quindi posticipato di altri 5 anni. Forse, quello di un ritardo della deadline, potrebbe essere l'unica soluzione plausibile in caso di vittoria degli elettro-scettici.