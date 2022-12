Il nuovo powertrain Tesla a 1.000 V: il Semi anticipa la visione di Elon Musk

Nelle ultime settimane Tesla ha fatto parlare di sé per una questione in particolare: l'apertura del suo standard di ricarica NACS a tutti i produttori del mercato. Uno standard capace di raggiungere i 1.000 V, ma quali batterie possono raggiungere tale voltaggio? Beh quelle del Tesla Semi appena presentate.

Tesla vorrebbe far adottare a tutti i produttori attuali, o comunque a una larga parte, il suo standard NACS, poiché si tratta di una tecnologia capace di ricaricare fino a 1.000 kW e 1.000 V (Tesla vuole imporre il suo standard di ricarica). Cifre che per le auto elettriche odierne sono quasi fantascienza, anche per le Tesla stesse che possono raggiungere i 250 kW ai Supercharger. Quali mezzi sarebbero dunque in grado di toccare queste potenze? Beh il nuovo Tesla Semi può: gli uomini di Elon Musk hanno svelato il powertrain che muove il grande camion elettrico, un sistema che prevede tre inverter e un motore capace di toccare i 1.000 V.

Tesla non ha rilasciato molti altri dettagli tecnici, non sappiamo se siano 1.000 V esatti oppure "circa 1.000 V", così come non sappiamo se sia una potenza nominale oppure di picco, di sicuro parliamo di un salto quantico in avanti se pensiamo che le batterie delle auto Tesla raggiungono al massimo i 400 V. Su questo fronte Tesla si è vista sorpassare da diversi produttori negli ultimi tempi, pensiamo a Porsche, a Hyundai e a Kia solo per ricordarne alcuni, capaci di offrire gli 800 V su Taycan, IONIQ 5 ed EV6, con i 1.000 V però Elon Musk potrebbe tornare in vantaggio. La società californiana batterebbe anche Lucid, che con la sua Air ha toccato i 924 V.

Ma quali vantaggi porterebbe una potenza simile? Sul fronte della ricarica avremmo un cavo meno spesso, con meno perdite e un peso minore, il powertrain invece sarebbe più efficiente e avrebbe una frenata rigenerativa più efficace. Una maggiore efficienza potrebbe anche significare batterie più compatte, più economiche e più leggere a parità di autonomia rispetto alle batterie attuali. Dopo il Semi la cura dei 1.000 V potrebbe toccare al Cybertruck, per poi arrivare ufficialmente su Model 3, Model Y, Model S e Model X. Non ci resta che attendere fiduciosi, così come aspettiamo con estrema curiosità la nuova Model 3: un prototipo camouflage della nuova Tesla Model 3 2023 è stato fotografato in California.