La power unit di Ferrari viola le regole? 'Impossibile da provare'

La FIA ha detto di aver svolto un'indagine sulla power unit usata dalla scuderia Ferrari nel 2019. Il motore della monoposto era stato accusato di essere troppo potente, violando i parametri imposti dalle regole FIA a tutte le scuderie. Ora la FIA ha detto che non è riuscita a dimostrare che Ferrari ha barato.

Così recita il comunicato dell'organizzazione:

"La FIA ha condotto un’indagine tecnica dettagliata sulla power unit della Scuderia Ferrari. Le approfondite indagini condotte durante la stagione 2019 hanno sollevato il sospetto che la PU della Scuderia Ferrari potesse essere considerata fuori dai limiti delle normative FIA. La Scuderia Ferrari ha smentito fermamente le accuse e ha ribadito che la sua PU ha sempre funzionato nel rispetto delle normative. La FIA non è pienamente soddisfatta (della tesi di Ferrari), ma ha comunque ritenuto che ulteriori indagini non avrebbero comunque necessariamente portato a delle conclusioni soddisfacenti".

In poche parole, la stessa FIA ammette che è plausibile che la power unit della monoposto Ferrari possa non essere stata completamente in regola, aggiungendo addirittura di non aver ritenuto soddisfacenti le contro argomentazioni della scuderia Ferrari. Eppure c'è un piccolo problema: l'ente non è riuscito a dimostrare che Ferrari ha barato, di conseguenza la cosa finisce qui e non ci saranno ulteriori indagini.

Non è proprio la risposta che si aspettavano i 7 team rivali che avevano chiesto maggiori delucidazioni. La FIA è infatti dovuta intervenire con una dichiarazione pubblica dopo che era emerso che il contenzioso tra Ferrari e l'organizzazione che detta le regole per la F1 si era risolta con un accordo confidenziale.

Ora un comunicato congiunto delle sette scuderie rivali (Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Alpha Tauri, Racing Point e Williams) chiede che si vada fino infondo, annunciando che la questione potrebbe finire in tribunale.



Nel frattempo il 2020 non sta iniziando nel migliore dei modi per il team Ferrari.