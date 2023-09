Queste Power Station funzionano con vecchie batterie delle Nissan LEAF

Quando si parla di auto elettriche ci sono ovviamente degli argomenti più “caldi” di altri, pensiamo alla velocità di ricarica o all’ansia da autonomia. Anche lo smaltimento delle batterie è molto inflazionato e oggi vi mostriamo un nuovo modo per usare le batterie provenienti da auto elettriche in disuso.

Il settore del riciclo delle batterie agli ioni di litio è ovviamente in continua crescita, lo scorso mese di agosto vi abbiamo mostrato cosa succede alla batteria usata di un’auto elettrica, già nel 2020 invece vi abbiamo raccontato di come le vecchie batterie delle Nissan LEAF riuscissero ad alimentare la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, solo per citare un caso. Ebbene oggi torniamo a parlare di vecchie batterie delle Nissan LEAF, visto che alcune sono diventate delle Power Station portatili.

Prodotti da JVCKenwood Corp e 4R Energy Corp, questi grandi “powerbank” sfruttano due moduli provenienti da batterie usate a bordo di Nissan LEAF ormai in disuso. Il loro peso è di 14,4 kg, mentre il loro prezzo è di 170.500 yen, ovvero circa 1.080 euro. La loro capacità non è stata pubblicata, sappiamo però che godono di una grande potenza di output, di due prese USB-A e due prese USB-C, una presa a 12 V e un input per connettere dei pannelli solari portatili. Facendo due veloci calcoli, poiché la Nissan LEAF di prima generazione aveva moduli da 64 Ah, due moduli dovrebbero corrispondere a 128 Ah, ovvero 28,1 kWh a 220 V oppure 14 kWh a 110 V. In sostanza un dispositivo che consuma 2 kW a 220 V viene alimentato dalla Power Station per 14 ore. Certo parliamo pur sempre di moduli usati, dunque la loro capacità effettiva potrebbe essere inferiore a 64 Ah.

A tal proposito, come fanno dei moduli usati ad alimentare nuovi dispositivi? La risposta a questa domanda è abbastanza semplice: un’auto elettrica ha bisogno di grandi quantità di energia per funzionare. Servono magari 64 kWh per percorrere 400 km, mentre con la stessa energia andremmo ad alimentare una casa per un’intera settimana. Significa che quando le batterie non sono più adatte a garantire un’autonomia sufficiente all’interno di un EV, sono comunque ancora ottime per impieghi meno energivori, come nel caso di queste Power Station. In questo modo le celle delle batterie possono godere di una seconda vita prima del riciclo definitivo.