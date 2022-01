Questo Power Bank portatile per auto elettrica offre fino a 3,6 kWh di carica extra

Chiunque di voi sa cosa sia un Power Bank, molti ne utilizzano uno quotidianamente per alimentare il proprio smartphone a corto di carica, anche le auto elettriche possono però avere il loro Power Bank dedicato. Pensiamo a un nuovo prodotto firmato EcoFlow.

Come i piccoli Power Bank per cellulari, anche la batteria per auto elettrica di EcoFlow è portatile, l'ingombro e il peso però sono proporzionati rispetto a un Power Bank tascabile. Si trasporta in ogni caso comodamente nel bagagliaio e offre fino a 3,6 kWh di carica extra, almeno il modello testato top di gamma Delta Pro. Non tantissimo, se pensiamo che una BEV offre solitamente da 36 a 100 kWh di energia, l'obiettivo di EcoFlow non è però riportare al 100% la batteria della vostra auto ma supportarla in caso di assoluta necessità.

3,6 kWh possono infatti portare la vettura alla colonnina più vicina, scongiurando l'intervento di un carro attrezzi, sistema meno pratico e decisamente più costoso. Per provare EcoFlow lo youtuber Ben Sullins ha portato la sua Tesla Model S allo 0% completo per vedere se poi la batteria portatile sarebbe stata in grado di far riaccendere la vettura. Attenzione, non intendiamo lo 0% visualizzato dal software, sappiamo bene che quando un'elettrica segna 0 km restanti ha in realtà ancora altra energia d'emergenza; Sullins ha proprio costretto la sua BEV a fermarsi del tutto, con zero energia rimanente (e questo ci ricorda Matteo Valenza che porta allo 0% una Renault ZOE).

Ebbene dopo 15 minuti di ricarica con la EcoFlow Delta Pro la vettura era già in grado di muoversi verso la colonnina più vicina. Sembra inoltre che si possano collegare fra loro anche due batterie EcoFlow, così da avere ancora più energia in caso di necessità. Ma quanto costa questo grande Power Bank per auto? Beh al top della gamma siamo a 3.600 dollari, poco più di 3.000 euro, se avete l'ansia di rimanere per strada con la vostra EV potrebbe però essere una soluzione interessante. Inoltre i prodotti EcoFlow possono essere ricaricati anche tramite appositi pannelli fotovoltaici. Una soluzione sicuramente più smart del generatore con cui Matteo Valenza ha ricaricato la sua Model 3.