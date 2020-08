Ora potete noleggiare Ferrari 275 GTB, F40 o Enzo, ma costano un occhio della testa

Gooding & Company proporrà, tra il 3 e il 7 di Agosto, la prima asta online della sua storia, la quale risulterà estremamente interessante agli appassionati per vari motivi. Uno di questi è rappresentato dal fatto che non bisognerà per forza acquistare le vetture in lista, ma le si potrà anche noleggiare.

Chiaramente la vettura più costosa del lotto non poteva che essere una Ferrari 275 GTB Long Nose del 1966 che, tenetevi forte, attualmente ha un valore di circa 3 milioni di euro. Putnam Leasing la cederà tramite un anticipo di 550.000 euro, e successivamente l'acquirente dovrà sborsare altri 28.000 euro al mese per 60 mesi, tasse escluse. A ogni modo potrebbe comunque valerne la pena: l'esemplare di Long Nose è un pezzo unico, dotato di verniciatura in Bianco su pelle beige.

Un altro bolide di Maranello degno di nota è sicuramente la Ferrari Enzo del 2003. Con il pazzesco valore di 2,21 milioni di euro verrà venduta soltanto per 441.000 euro, più 21.800 euro al mese per 60 mesi, tasse sempre escluse. A seguire è impossibile non menzionare una Ferrari F50 del 1995 e una F40 del 1992. La prima è stata costruita con specifiche statunitense, e per questo ha soltanto 54 gemelle e chiede un pagamento di 441.000 euro con l'aggiunta di 21.800 euro al mese per 60 mesi, proprio come la Enzo.

La Ferrari F40 per il mercato americano ha invece ben 213 copie, e quindi possiede una valutazione palesemente inferiore. L'acquirente però dovrà comunque mettere mano al portafogli in modo considerevole: 255.000 euro subito e 12.274 euro al mese per 60 mesi. Non mancano altri veicoli di brand differenti, come la oramai antica Bugatti Type 57 Cabriolet del 1938 (186.000 euro più 13.620 euro al mese) , l'iconica Mercedes-Benz 300 SL Gullwing del 1955 (238.000 euro più 11.580 euro al mese) e la mitica Porsche 911 ST Rally del 1971 (212.000 euro più 12.220 euro al mese).



A proposito di aste assurde, vi consigliamo di dare un'occhiata ad altre due vetture dal costo esorbitante. La prima è un prototipo di Shelby Volante, che adesso risulta essere la Mustang più costosa di sempre, mentre la seconda è una meravigliosa Lamborghini Miura SV del 1972, la quale vanta un prezzo astronomico.