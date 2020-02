Quanta potenza perdono le auto nel corso degli anni? Il test su una Ford Mondeo

La Ford Mondeo ST200, pesante aggiornamento della berlina originale, è una delle auto più apprezzate e sottovalutate degli anni '90, e per svariati motivi. Il suo approdo in Europa del 1993 ha infatti soddisfatto un gran numero di automobilisti.

La Mondeo ST200 è ancora molto amata per il suo garantire ottime prestazioni senza fronzoli, specialmente nel Regno Unito dove è possibile acquistarla per poche centinaia di euro. Ed è proprio quello che hanno fatto i ragazzi del team di Drivetribe, acquistando una ST200 in performance blue come macchina di tutti i giorni.

La vettura in questione è stata prodotta nel 2000, e ha percorso un totale di circa 241.000 chilometri. In origine il V6 aspirato da 2,5 litri era capace di tirar fuori dal metallo ben 202 cavalli di potenza e 235 Nm di coppia. Quanto ha retto questo output nel corsi di questo ventennio? Scopriamolo insieme.

Drivetribe per farlo ha messo la Mondeo ST200 su un dinamometro, e il risultato migliore che hanno tirato fuori è stato di 169,37 cavalli. E' importante comunque sottolineare che il dinamometro converte automaticamente i cavalli trasmessi alle ruote in quelli effettivi. Quindi il numero in uscita è nella stessa unità di misura rispetto a quella fornita dal produttore. In pratica sono andati persi circa 33 cavalli.

Il risultato non è affatto sorprendente. Sono numerosi i fattori che possono contribuire al calo dell'output. Abbiamo la sporcizia del filtro dell'aria, le candele d'accensione difettose, la formazione di detriti nel motore, la pompa del carburante deteriorata, gli iniettori sporchi e tanto altro. A ogni modo abbiamo buone notizie, perché quelli di Drivetribe hanno intenzione di rimettere a nuovo questo esemplare di Mondeo ST200, e siamo curiosi di vedere un altro test a operazione effettuata.

Nel frattempo la casa automobilistica di Dertroit sta lavorando all'elettrificazione della propria gamma di vetture. La nuova Kuga ad esempio avrà ben 3 varianti Hybrid, mentre l'arrivo della Ford Mustang Mach-E è sempre più vicino. Quest'ultima sarà la Mustang più pesante di sempre.