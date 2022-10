Le più potenti auto EV di Audi e BMW si sfidano: chi la spunta tra RS e-tron GT e iX M60?

Se cercate le auto elettriche più veloci all’interno della gamma Audi e BMW troverete rispettivamente la RS e-tron GT e la iX M60. Una coupé e un SUV, due segmenti diametralmente opposti, eppure molto simili nei numeri che offrono, e per questo il team di carwow le ha messe a confronto per vedere come se la cavano in una drag race.

A prima vista verrebbe da puntare tutto su una delle due sfidanti, ma dando un’occhiata ai numeri è evidente che non si può giungere ad una conclusione in maniera troppo affrettata. L’Audi RS e-tron GT ha diverse frecce al proprio arco, a partire dalla sua linea più aerodinamica, accoppiata ad un powertrain dual motor che le dona 646 CV e 830 Nm di coppia scaricati su tutte e quattro le ruote. Essendo elettrica, il pacco batterie da 84 kWh fa sentire il suo peso, che porta la massa totale a 2374 kg.

La BMW iX M60 è decisamente più grande e pesante della sfidante (monta una batteria da 105 kWh), ma non si discosta molto in termini di numeri: l’ago della bilancia di ferma a 2584 kg, mentre i due motori elettrici che la muovono producono 619 CV e una generosissima coppia di 1100 Nm che dovrebbe aiutare a nascondere i chili in più (scoprite tutti i dettagli della nuova BMW iX M60).

Il confronto è iniziato con una sfida con partenza da fermo, seguita poi dalle partenze lanciate partendo prima da 30 km/h e poi da 50 km/h, per poi finire con un test di frenata da 160 km/h fino a fermarsi. Come di consueto, niente spoiler, e lasciamo a voi il piacere di scoprire chi l’ha spuntata al traguardo dei 400 metri, ma ci teniamo ad avvisarvi che sul finale del filmato troverete anche un simpatico siparietto in cui Mat Watson ci fa ascoltare i vari suoni emessi dalla iX M60, realizzati dal compositore Hans Zimmer.