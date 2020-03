La potente Shelby Mustang GT500 arriva in Europa, ma non con Ford

La Ford Mustang è un'icona americana come ne esistono poche, dagli anni '60 ha condizionato non solo il panorama automotive ma anche la cultura popolare. Certo per molti i 460 CV del modello attuale non sono ancora abbastanza, motivo per cui esiste la Mustang Shelby GT500.

Una vettura ad alte prestazioni che tocca quota 760 CV, 567 kW e 847 Nm di coppia, una meraviglia a quattro ruote che però Ford non ha portato ufficialmente in Europa - si può trovare solo in Nord America, Messico e Medio oriente. Perché mai? La risposta è quantomai ovvia: per le stringenti regole europee in merito alle emissioni di CO2, per nulla compatibili con il potente motore V8 da 5.2 litri della vettura.

Esiste però un modo per avere la potente Shelby GT500 anche nel vecchio continente, basta acquistarla da Peicher Automotive (link in fonte), rivenditore di auto americane presente in Austria. Il rivenditore ha messo a listino la nuova Shelby GT500 per 109.990 euro nella versione di partenza, mentre si arriva a 154.990 euro per la variante Carbon Fiber Track. Ovviamente prezzi che poco hanno a che vedere con quelli americani, che partono da 70.300 dollari, ma è il giusto rincaro da pagare per avere un'auto importata in maniera traversa, non ufficiale...