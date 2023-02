Il potente motore W12 di Bentley va in pensione con la versione più potente di sempre

Nel 2007 i Fratelli Coen facevano uscire nelle sale il film Non è un Paese per vecchi, l’Italia invece non è più un Paese per motori V12 - anzi l’Europa non è un più un continente per questi potenti propulsori. Lamborghini ha già salutato il suo storico V12, ora tocca a Bentley mandare in pensione il suo 12 cilindri.

L’iconico propulsore W12 di Bentley però sta per uscire di scena con i proverbiali fuochi d’artificio: con la versione più potente di sempre. La produzione di questo incredibile motore terminerà nell’aprile 2024 dopo oltre 100.000 unità prodotte nella Dream Factory di Crewe, in Inghilterra. La decisione è dovuta alla volontà di Bentley di accelerare sul fronte dell’elettrificazione - come previsto dal piano strategico Beyond100. La rivoluzione è già iniziata con i modelli Bentayga (le novità della Bentley Bentayga Hybrid nel 2023) e Flying Spur Hybrid, con la pensione del W12 inoltre tutti i modelli Bentley saranno disponibili con una variante a propulsione ibrida.

Ma torniamo al congedo del W12: l’ultima versione di questo potete propulsore sarà destinata soltanto a 18 esemplari di Bentley Batur realizzati a mano da Mulliner, capaci di erogare 750 CV e 1.000 Nm di coppia - disponibili da 1.750 giri/min a 5.000 giri/min. Introdotto per la prima volta nel 2003 con una versione W12 biturbo da 6.0 litri, il motore si è evoluto negli anni aumentando del 37% la potenza e del 54% la coppia originarie, mentre le emissioni sono state ridotte del 25%.

Ogni propulsore W12 Bentley viene costruito a mano in 6 ore e mezza da un team di 22 artigiani specializzati che con l’uscita di scena del motore verranno riqualificati. Prima del suo ventesimo anniversario, l’impianto di produzione dei W12 Bentley avrà consegnato oltre 105.000 motori. Una vera e propria icona del mondo dei motori si prepara così a uscire di scena, lasciando il posto a propulsori V10, V8, V6 e sistemi ibridi.