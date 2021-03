Una potente MINI elettrica sta arrivando: pubblicata la prima immagine

MINI ha già chiarito la sua posizione in merito all'elettrificazione. La gamma di veicoli del brand britannico sarà completamente elettrica già nel 2030, e in effetti il percorso è già stato avviato attraverso la commercializzazione della interessante MINI Cooper SE.

A dicembre scorso è arrivata la conferma riguardo lo sviluppo di una John Cooper Works Electric dopo le voci insistenti delle settimane precedenti. Adesso il marchio ha rilasciato una ulteriore immagine circa la JCW in lavorazione per dare in pasto agli appassionati del materiale in attesa di aggiornamenti più consistenti.

Finora infatti non sappiamo assolutamente nulla della vettura, ma il post Twitter in fondo alla pagina chiarisce almeno un aspetto:"Pare sia arrivato il momento di un boost." MINI ha quindi intenzione di incrementare nettamente la potenza messa in campo con la Cooper SE, la quale scarica sull'asfalto 186 cavalli di potenza e 270 Nm di coppia, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e una velocità massima di 150 km/h.

Guardando ai numeri, l'accelerazione appare già soddisfacente, ma la velocità di punta è certamente un limite per gli acquirenti più esigenti. Dal nostro canto ci aspettiamo che il team di sviluppo garantisca uno 0 a 100 km/h da attuare in molto meno di 7 secondi, mentre la velocità massimale potrebbe toccare i 200 km/h.

Come detto, le informazioni al momento latitano, ma sarebbe estremamente interessante vedere se MINI voglia tenere la configurazione a motore singolo oppure adottare una soluzione a doppio motore. Ciò implicherebbe quasi sicuramente una trazione integrale, e in tal senso non vediamo l'ora di saperne di più.

A proposito di brand impegnati con l'elettrificazione di modelli proprietari vediamo ben lanciata Volkswagen la quale, dopo aver commercializzato la ID.3 ed essere in procinto di lanciare ID.4 e ID.5, andrà presto a mostrare al pubblico la sua Project Trinity: un'ammiraglia completamente elettrica che potrebbe stupire i consumatori.