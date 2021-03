La potente MINI Electric Pacesetter è la nuova Safety Car della Formula E

Anche l’ABB FIA Formula E World Championship ha la sua Safety Car: ecco a voi la nuova MINI Electric Pacesetter ispirata alla MINI John Cooper Works - che collega il futuro elettrificato del marchio con la variegata storia d’automobilismo sportivo della John Cooper Works.

Alla base vi è ovviamente la nuova MINI Cooper SE, 100% elettrica, frutto di una collaborazione inedita fra MINI Design, BMW Motorsport, la FIA e la Formula E. Il peso in ordine di marcia è di circa 1.230 kg, ovvero 130 kg più leggera della MINI Cooper SE. Produce 135 kW e 280 Nm di coppia, una potenza che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi (rispetto ai 7,3 secondi del modello standard), da 0 a 60 km/h in 3,6 secondi (3,9 secondi il modello standard). Lo scatto 80-120 km/h invece, fondamentale per una Safety Car, si ottiene in 4,3 secondi.

Le sospensioni sono coilover da corsa a tre vie, regolabili in estensione, compressione, altezza e campanatura per offrire un grande go-kart feeling. A completare il pacchetto generale anche attacchi dei bracci di controllo delle sospensioni da corsa, un aumento di 10 mm della larghezza della carreggiata, freni a quattro pistoni e ruote MINI John Cooper Works GP con pneumatici Michelin Pilot Sport (245/40 R18) - gli stessi montati sulle ruote anteriori delle auto da corsa di Formula E. La prima uscita pubblica di questa piccola meraviglia elettrica è fissata per il 10 aprile 2021 in occasione dell’e-Prix di Roma.