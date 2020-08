La potente Jeep e-Bike 2020 in azione: prime spedizioni USA a settembre

La bicicletta elettrica sta diventando sempre più un must, sia per circolare in ambito cittadino che fra gli appassionati di mtb estrema. Molte grandi aziende, vedasi Peugeot ad esempio o anche Ducati, Harley-Davidson, KTM e così via, hanno diversi modelli a listino e neppure Jeep si mancare nulla in questo 2020.

Grazie a una collaborazione con QuietKat, la nuova Jeep e-Bike 2020 sta per arrivare fra le mani dei primi clienti americani, con le spedizioni che partiranno nel mese di settembre. Andiamo dunque a scoprire le caratteristiche principali di questo bestione da montagna con pedalata assistita.

Lo abbiamo chiamato "bestione" per svariati motivi: innanzitutto si fa notare per le sue gomme fat da 26" x 4.8", abbiamo poi un potente motore Bafang da 750W di potenza continua, 1500W di picco, con 160 Nm di coppia, e un cambio "meccanico" a 10 velocità.

Questa scheda tecnica ci dice sostanzialmente due cose fondamentali: è una e-bike adatta a territori "estremi" e non si può guidare in strada in Italia, poiché i 750W del motore sono ben al di là dei 250W permessi per legge - infatti il suo arrivo in Europa è ancora in discussione. Per ammirare le possibilità di questa mtb mandate pure in play i video creati appositamente da QuietKat. Come detto negli USA si può già ordinare a un prezzo 5.899 dollari, poco meno di 5.000 euro.