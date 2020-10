Potente Corvette C8 trasformata in un Interceptor della Polizia

General Motors non ha mai pensato di far uscire dalle proprie linee produttive autovetture progettata esplicitamente per le forze dell'ordine, anche se in realtà alcune Corvette modificate in seguito hanno svolto un grande lavoro per la Polizia statunitense.

L'ultima generazione di Corvette, quella a motore centrale, è in produzione già da un pezzo, e in molti si sono chiesi che aspetto potesse avere se trasformata in un Interceptor della polizia. Qualcuno è però andato oltre e, come potete vedere dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, ha realizzato dei render di ottimo livello.

La creazione è ad opera del designer Aksyonov Nikita, e la sua Corvette Police Interceptor è fantastica. Probabilmente costruirla non avrebbe molto senso dal punto di vista economico, soprattutto perché rispetto alla generazione precedente è più costosa da acquistare e più onerosa da mantenere. Abbandonando quindi ogni speranza di vederla effettivamente in strada, a meno di donazioni come quelle relative a due Huracan donate direttamente da Lamborghini alla Polizia italiana, possiamo però ammirare il lavoro svolto dall'esperto di Photoshop.



Le modifiche principali rispetto al modello di serie includono cerchi in acciaio, una livrea in bianco e nero con le decalcomanie recitanti "Police" su entrambi i lati, luci d'emergenza sul tetto, un grosso faro davanti allo specchietto retrovisore sinistro e due luci intermittenti addizionali per i paraurti anteriore e posteriore.



Per gli inseguimenti il bolide sarebbe sicuramente eccezionale, ma riguardo i costi le soluzioni da individuare sono altre. La Polizia di Bargersville ha infatti tentato un esperimento optando per l'acquisto di alcune Tesla Model 3: ecco l'esperienza delle forze dell'ordine con la berlina californiana.