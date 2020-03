La più potente BMW Serie 7 di nuova generazione sarà elettrica

Nei piani di BMW c'è sicuramente il rinnovo della sua elegante Serie 7, la notizia non è certo questa ma riguarda le alimentazioni. Sarà infatti la Serie 7 "più versatile di sempre" grazie a motori benzina, diesel, ibridi e completamente elettrici.

Come confermato dalla stessa compagnia, per essere precisi da Oliver Zipse, membro del consiglio di BMW AG, la Serie 7 di nuova generazione avrà anche una variante completamente elettrica, a zero emissioni, venduta come anticipato sopra accanto ai modelli più classici - il tutto per rispondere in modo adeguato al fuoco nemico di Audi A8 e Mercedes-Benz Classe S2020.

Come non bastasse, Zipse ha anche aggiunto che la variante EV sarà anche la più potente della nuova generazione - in barba a chi considera ancora le EV come dei lenti catorci futuristici. Ciò che non sappiamo ancora è il nome, anche se "i7" piace già a molti - non c'è però l'ufficialità. Inutile dire che la curiosità attorno al veicolo è tanta: a oggi la Serie 7 più potente della gamma è la M760i Biturbo con motore 6.6 V12 da 600 CV, proposta inoltre a poco meno di 160.000 euro.

Quanto sarà potente la nuova Serie 7 EV? E soprattutto quanto costerà? Speriamo di evitare una doccia gelata...