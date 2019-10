La potente Audi RS6 Avant del pilota Kimi Raikkonen è ora in vendita

Se state cercando una nuova Audi RS6 Avant, ne abbiamo una davvero particolare in vendita: è infatti la vettura appartenuta al pilota di Formula 1 Kimi Raikkonen.

Attualmente l'auto è situata nella città di Kotka, in Finlandia, ed è realmente appartenuta all'attuale pilota dell'Alfa Romeo Racing Team di Formula 1, anche per questo motivo non costa propriamente poco: messa all'asta in questa settimana, la vettura è disponibile all'acquisto per 125.000 euro. Sotto il cofano di questa generazione di RS6 Avant (la penultima) è possibile trovare un motore V8 da 4.0 litri, in grado di generare 553 CV, 412 kW di potenza e ben 700 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h è invece possibile in appena 3,9 secondi.

Il propulsore è poi connesso a un cambio automatico a 8 rapporti, mentre la trazione è Quattro All-Wheel Drive. La velocità massima di questo bolide familiare è di 250 km/h limitata elettronicamente. Questi però sono i dati di fabbrica, la vettura di Raikkonen è stata abilmente modificata per erogare 680 CV e 500 kW di potenza, toccando fino a 900 Nm di coppia. Questo è possibile grazie a un chip BSR, che può anche essere rimosso - volendo.

Il venditore assicura che la vettura è stata acquistata da Raikkonen nel 2014 per un prezzo di 228.000 euro, dunque in quest'ottica i 125.000 richiesti potrebbero non essere neppure troppo esagerati - diciamo. I km percorsi sono 69.000 e l'offerta include due set di gomme (22 pollici estivi, 20 pollici invernali). Per saperne di più, o acquistarla direttamente, ecco dove trovare la vettura. (Foto: nettiauto.com)