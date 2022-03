Post Malone vende la sua speciale Bugatti Chiron: i cerchi? Un optional da 60.000 euro

Austin Richard Post, più conosciuto come Post Malone, è un rapper, cantante, produttore discografico e attore statunitense, che tra le altre cose vanta una collezione di auto degne di uno showroom di Dubai. Tra le tante supercar di Malone c’è anche questa Bugatti Chiron “All-White”, ora in vendita.

Si tratta di una modello alquanto speciale, perché dotata di costosissimi optional e di dettagli realizzati su misura. Quel che salta subito all’occhio è il corpo vettura totalmente bianco, verniciato con la tinta Glacier White, a contrasto con i cerchi lucidati Caractere, un optional che da solo vale 64.000 dollari (circa 58.000 euro), che nascondono delle pinze dei freni in tinta nera da 6.400 dollari.

I componenti opzionali non terminano qui, infatti aguzzando la vista possiamo notare le griglie anteriori e posteriori di colore argento, che richiedevano una spesa aggiuntiva di 38.200 dollari. E con un’estetica così candida, anche gli interni non potevano che essere “Total-White”. Ogni elemento dell’abitacolo è rivestito in pelle bianca ed è equipaggiato con i sedili Comfort, un altro optional da 32.000 dollari.

L’auto è adesso in vendita presso DuPont Registry, con un prezzo non dichiarato al pubblico. Post Malone aveva acquistato l’auto presso OV Prestige Auto Quebec nel 2019, per una cifra stimata di 3 milioni di dollari, ma negli ultimi tempi il prezzo delle auto usate si sta alzando vertiginosamente, e parlando di una supercar come questa Bugatti, è facile immaginare un prezzo d’acquisto che andrà abbondantemente oltre i 3,5 milioni di dollari.