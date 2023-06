Post Malone, una collezione di supercar da urlo: dalla McLaren Senna alla Chiron

Dopo avervi svelato l'incredibile collezione d'auto di Sylverster Stallone, e lo spettacolare garage di Emma Watson, entriamo nella vita privata di Post Malone, acclamato artista americano. Il rapper a stelle e strisce vanta delle hypercar davvero incredibili.

Il 27enne cantante di Syracuse ha collezionato nella sua fino ad ora breve carriera grandi successi e nel contempo tanti denari, che si traducono in fuoriserie a dir poco invidiabili. Cominciamo da una splendida Ford GT, uno degli ultimi arrivi in casa Post Malone, vettura riedizione della storica auto degli anni '60, che vanta un motore V6 da 3,5 litri con una potenza di 650 cavalli.

Come ogni rapper che si rispetti, nella collezione di Post Malone non può mancare una Bugatti, precisamente una Chiron, supersportiva pagata ben 3 milioni di dollari, con l'aggiunta di altri 150mila dollari di personalizzazioni, leggasi una griglia anteriore argentata, le pinze dei freni personalizzate e interni esclusivi in pelle bianca. La vettura è stata comunque messa in vendita a inizio 2023, e al momento il suo destino non è chiaro.

Altra vettura immancabile quando si parla di star è la Lamborghini, e in questo caso Post Malone ha deciso di assicurarsi non una ma ben due Lambo, a cominciare da una Urus per arrivare fino ad un'Aventador SV.

Spazio anche ad una Rolls-Royce Phantom EWB, rigorosamente di colore bianco. In precedenza il cantante possedeva una Wraith che aveva però incidentato nel 2018, per poi acquistare appunto il “fantasma”.

Fra le auto possedute anche una mostruosa Hennessey VelociRaptor, fuoristrada/pick up 6x6, quindi dotato di ben sei ruote: si tratta di un ex Ford F-150 modificato appositamente con tanto di motore da 600 cavalli.

Troviamo quindi un Ford Explorer acquistato per soli 1.700 dollari e poi completamente modificato con cerchi addirittura da 26 pollici e altre diavolerie decisamente vistose.

Chiudiamo con l'auto a nostro avviso più bella della collezione di Post Malone, leggasi la McLaren Senna XP del 2019. Post Malone ha posseduto il 33% della produzione di questa auto da corsa, visto che ne sono state realizzate solo 3: purtroppo l'ha rivenduta dopo averci percorso solo 200km.