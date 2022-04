Posso personalizzare la targa dell'auto e della moto? Quanto costa?

Negli USA le targhe personalizzate per auto sono ormai una consuetudine da decenni, lo scorso anno abbiamo parlato di una particolare Volvo V70 venduta a 20 milioni di dollari per via di una targa custom "NEW YORK". È possibile personalizzare la targa anche in Italia ma non tutti lo sanno. Cerchiamo di capire come funziona e quanto costa.

Le targhe personalizzate sono state introdotte in Italia nel 2013, molti automobilisti però ancora non lo sanno. L'articolo del Codice della Strada che tratta l'argomento è il numero 100, comma 8, dove si può leggere: "Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2 (auto e moto, ndr), ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica".

È dunque possibile chiedere una targa personalizzata, purché si mantenga la combinazione di lettere e numeri predefinita (AA 000 AA per le auto, AA 00000 per le moto). Per forza di cose la combinazione non dev'essere utilizzata da nessun altro utente. Per quanto riguarda la produzione della targa: "Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3". I costi per personalizzare una targa sono di 150 euro.

Trovate l'articolo 100 del Codice della Strada sul sito dell'ACI.