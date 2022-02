Posso guidare scooter a tre ruote fino a 500 cc con patente B?

Chi possiede una patente B può solitamente guidare veicoli a due ruote fino a 125 cc, oppure fino a 11 kW in caso di moto elettrica (quale moto elettrica guidare con patente B?), ma vale lo stesso per i veicoli a tre ruote? In realtà no, il Codice della Strada permette di arrivare a potenze superiori.

Secondo il Decreto Legislativo Decreto Legislativo 285/1992, poi aggiornato nel 2003, i veicoli a tre ruote che rientrano nella categoria L5e possono esser guidati con patente B senza problemi. Per rispettare i parametri richiesti devono essere veicoli a tre ruote lunghi non più di 4 metri, larghi fino a 2 metri e alti fino a 2,5 metri. Il peso massimo consentito è di 1.000 kg, mentre la potenza può superare tranquillamente i 125 cc e la velocità può andare oltre i 45 km/h.

Altri due elementi sono fondamentali per poter guidare degli scooter a tre ruote con potenza superiore a 125 cc: il primo è l'età, bisogna infatti aver compiuto i 21 anni per guidare mezzi con potenza superiore a 15 kW, inoltre la carreggiata del mezzo dev'essere superiore a 46,5 cm, è dunque importante che la distanza fra le due ruote dello stesso asse non sia ridotta.

Per fare qualche esempio, i Piaggio Mp3 da 300 e 500 cc possono essere guidati con patente B, anche i veicoli Quadro e lo scooter Yamaha Tricity 300, alcune versioni di Yamaha Niken invece richiedono patente A poiché hanno la carreggiata inferiore a 46,5 cm.

