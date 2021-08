Tutte le possibilità del nuovo Opel Crossland: versatilità estrema in 4,21 metri

Il nuovo Opel Crossland lancia al mercato una nuova sfida di versatilità, il tutto in appena 4,21 metri di lunghezza. Il marchio tedesco ha utilizzato l’architettura “cabina in avanti” per aumentare lo spazio percepito all’interno - ma non solo.

L’idea di prolungare il parabrezza ben sopra il cofano motore non è di certo un’idea nuova, è al contrario ben rodata e arriva dal mondo delle monovolume; un escamotage che conferisce, secondo Opel, “maggiore spazio nell’abitacolo e una sensazione di comfort che va oltre l’effettiva lunghezza della vettura”. Il brand vi permette inoltre di amplificare la versatilità dell’abitacolo grazie al Versatility Pack, in opzione per l’allestimento Elegance oppure di serie su Ultimate ed Elegance con interni in pelle.

Con questo pacchetto i sedili posteriori, divisi nel rapporto 40/20/40, sono reclinabili e possono scorrere avanti e indietro fino a 15 centimetri, insieme oppure separatamente. In questo modo bastano pochi secondi per portare il bagagliaio da 410 a 510 litri, abbassando del tutto gli schienali invece si arriva a ben 1.255 litri. Il piano di carico si può anche riposizionare su due livelli distinti, inoltre la parte centrale del sedile posteriore centrale può anche essere parzialmente abbassata, cosa che ci permette di trasportare oggetti e attrezzi sportivi lunghi - come gli sci ad esempio.

Sempre grazie al Versatility Pack il quinto passeggero dispone di un poggiatesta centrale dedicato, il guidatore invece può contare sul bracciolo centrale e su sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) per il benessere posturale. Nessun problema neppure per il trasporto degli animali, grazie alla griglia divisoria del vano di carico.

Opel Crossland si dimostra dunque un crossover compatto perfetto anche per andare in vacanza, grazie alla possibilità di installare il Box Tetto Opel che offre ulteriori 460 litri di spazio. Il tutto, lo ricordiamo, in appena 4,21 metri di lunghezza. Se i crossover non fanno per voi, in arrivo c’è la nuova Opel Astra.