E' possibile una Toyota Supra Fast and Furious by LEGO? Forse sì

Ogni appassionato di Toyota Supra, del franchise cinematografico di Fast and Furious e di mattoncini danesi, freme soltanto al pensiero di una eventuale riproduzione in scala di una Supra by LEGO. Finora la casa automobilistica giapponese, aggiungeremmo un bel purtroppo, non è mai stata presa in considerazione.

Basta guardare tutti i set di LEGO per rendersi conto della mancanza: Speed Champions, Creator Expert, LEGO Technic e qualunque altra tipologia di kit non si è mai degnata di voltare lo sguardo verso le terre d'oriente. Al giorno d'oggi è abbastanza strano, anche perché possiamo ritrovare riproduzioni in scala di Porsche di ogni tipo, di Ferrari, di Land Rover o anche di Dodge (vi presentiamo la Charger proprio di Fast and Furious, per l'appunto). In futuro tra l'altro, nel mezzo di un'isteria diffusa, arriverà pure la fantastica Lamborghini Sian (ecco il teaser)

Che siate però grandi fan del primo film di Fast and Furious o no, non potete negare il fatto che agli inizi degli anni 2000 Dominic Toretto, Brian O'Conner e tutti gli altri abbiamo stampato nell'immaginario collettivo fantasticherie generalizzate riguardo la Supra di quarta generazione, la quale ha avvicinato ai motori anche tantissimi ragazzini curiosi.

A ogni modo, se LEGO non vuole fare qualcosa, gli appassionati provvedono da soli. Il signor Davanachi ha infatti ideato una Supra MkIV anticipando le eventuali mosse della società danese realizzando un modellino davvero ben fatto, basato in modo palese su quello che Paul Walker guidò durante le riprese della pellicola. Il modellino è lungo circa 24 centimetri, e include l'iconica verniciatura arancione e le indimenticabili decalcomanie della vettura del 2001. Ovviamente non mancano errori di proporzione riguardo soprattutto il tettuccio e il muso, ma sfidiamo chiunque a fare di meglio con pezzi già esistenti e non costruiti apposta.

Nel frattempo, se il progetto vi interessa, vogliamo rimandarvi al sito di LEGO Ideas, attraverso il quale in questo esatto momento 379 persone hanno già provato a far cambiare idea a LEGO. L'obiettivo è quello di raggiungere le 1.000 partecipazioni, e non dubitiamo il fatto che questo limite verrà superato in fretta.

Per chiudere restando in tema di mattoncini, condividiamo con voi due nuovi kit. Il primo riguarda un set rally Martini Lancia LEGO, il quale include una meravigliosa Delta Integrale EVO, mentre il secondo concerne la nuova Ducati Panigale V4 LEGO Technic con prezzo e data di uscita.