Possibile non riuscire a parcheggiare con una piccola Citroen Ami? Si, vedere per credere

Dopo il parcheggio da brividi di una Fiat Panda a Torino torniamo ad occuparci di automobilisti non proprio avvezzi alla guida. Anche in questo caso la protagonista del filmato è una vettura di dimensioni contenute, precisamente la Citroen Ami.

Il quadriciclo francese ha ispirato la Fiat Topolino, per cui sarebbe allo studio una versione da 80 km/h, ed è un mezzo green totalmente elettrico che si sta diffondendo sempre di più negli ultimi tempi in Europa tenendo conto della sua comodità e praticità.

In generale non dovrebbe essere così difficoltoso trovare posteggio con un'auto di tali dimensioni, solo 2.41 metri di lunghezza, ma evidentemente non è andata così allo sfortunato guidatore che vediamo nel video che troviamo più sotto, pubblicato su Instagram lo scorso mese di giugno.

Non è ben chiaro da dove arrivi il filmato in questione (sembrerebbe una città europea ma non abbiamo certezza), fatto sta che si vede la piccola Citroen Ami mentre cerca di parcheggiare in retro in uno spazio sicuramente non ridotto, non riuscendo però a posizionarsi al meglio.

Numerosi i commenti sotto il video, come ad esempio chi ha cercato di difendere l'automobilista scrivendo: “Dobbiamo aiutarlo/la a imparare a parcheggiare... penso che non sia bello prenderlo in giro”. Ma anche: “L'auto non è molto più grande di un frigorifero e non può parcheggiare in quel posto??!”. E ancora: “Ha ​​​​una macchina piccola. Il parcheggio così complicato... Mancanza di pratica lol”.

Insomma, la maggior parte ha ovviamente ironizzato vedendo il filmato ma non è da escludere che alla guida vi fosse un ragazzino, tenendo conto che la Citroen Ami si può guidare dai 16 anni in su (almeno in Italia), non proprio pratico nei parcheggi in retromarcia.

La speranza ovviamente è che l'automobilista sia riuscito a inserire il proprio quadriciclo nel posteggio desiderato e che da quell'esperienza, senza dubbio complicata, abbia imparato meglio a parcheggiare.