Possibile mettere 100 milioni di dollari di supercar su un solo jet? Vedere per credere

Come appaiono 100 milioni di dollari di supercar su un solo jet? Per scoprirlo vi basta vedere le immagini che trovate su questa pagina, provenienti da una società di logistica americana, precisamente della California, che ha appunto deciso di trasportare il prezioso carico.

A Los Angeles sono state imbarcate una serie di vetture da mille e una notte, per poi volare fino a Macao, sede del circuito dove secondo Carlos Sainz i piloti di Formula 1 dovrebbero correre almeno una volta a stagione.

Macao, regione autonoma situata sulla costa sud della Cina, ospita un salone automobilistico di conseguenza si è deciso di trasportare tutte le auto in una sola volta, esponendole appunto in Asia.

A trasportare il super carico è stata la JP Logistics, e la destinazione è stata la Hypercar Exhibition 2023, fiera apertosi lo scorso 1 ottobre e che andrà avanti fino al mese di novembre. In totale sono state caricate su un aereo presso l'aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX) 17 vetture, a cominciare da una Pagani Huayra, una Ford GT, una TDF One (un'auto da corsa), una Gunther Werks Porsche 911, una Koenigsegg Agera e una McLaren Sabre, di recente all'asta in un colore rarissimo.

Dalle foto emerge anche una rara Aston Martin One-77, ma anche una McLaren Speedtail, e ancora, una Lamborghini Centenario, altra hypercar rarissima, la Bugatti W16 Mistral dorata che ha fatto la sua prima comparsa in occasione della Monterey Car Week dello scorso agosto, e anche una McLaren P1 GTR-18.

Non è ben chiaro quale aereo sia stato utilizzato per trasportare il prezioso carico, visto che l'azienda non lo ha specificato, ma è molto probabile un cargo militare dismesso, velivolo che è in grado di trasportare carichi molto pesanti come ad esempio dei carri armati.

Le immagini pubblicate da JP Logistics sono puro godimento per tutti gli amanti delle auto ultra rare: godetevele qui sotto.