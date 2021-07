E' possibile avere una Lamborghini Urus per poche migliaia di euro: ecco come

Albermo, una casa di tuning situata in Giappone, ha appena lanciato un bodykit in grado di trasformare una normalissima Toyota Venza in un super SUV nostrano: stiamo parlando della spettacolare quanto scattante Lamborghini Urus.

Fino a pochi anni fa l'officina non era molto famosa in occidente, ma di recente ha cominciato a sviluppare interessanti kit per trasformare vari tipi di veicolo in Lamborghini Urus. Nel maggio del 2020 rese disponibile un bodykit per il Toyota RAV4 (ecco la velocissima versione elettrica), e adesso è toccato ad un altro modello della casa con sede nella prefettura di Aichi.

Dando un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina notiamo un lavoro molto interessante, che replica benissimo alcuni elementi e un po' meno altre parti. Per fare un esempio positivo possiamo citare i cerchi ottimi anche se non perfetti, oppure la griglia anteriore con tanto di paraurti e fari. Certamente non eccezionali invece sono i contorni dei passaruota, le proporzioni del retrotreno e la collocazione dell'alettone posteriore.

Per il momento non abbiamo dettagli precisi circa il prezzo del kit intero, ma basandoci sul precedente pacchetto per il RAV4 possiamo stimare una forbice compresa tra i 1.300 e i 2.500 euro, ma è chiaro che non bisogna aspettarsi prestazioni da supercar, poiché la Toyota Venza disponibile per il mercato statunitense monta un sistema propulsivo ibrido da 2,5 litri, il quale eroga circa 222 cavalli di potenza complessivi.

Tornando al super SUV vogliamo chiudere menzionando un esemplare particolarissimo Ecco la Urus personalizzata per Kim Kardashian: a dominare è una morbida peluria che avvolge ogni superficie interna ed esterna.