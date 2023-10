È possibile guidare una monoposto di F1 a testa in giù? Un pilota vuole scoprirlo...

Quante volte avete sentito parlare, a proposito delle auto di Formula 1, del downforce? Ovvero il carico aerodinamico che permette alle monoposto di rimanere incollate all’asfalto. Ebbene questa forza verso il basso è di norma talmente alta da rendere possibile la guida di un’auto da competizione anche al contrario...

Ovviamente il tutto è su un piano teorico, almeno per il momento, visto che un canale YouTube vuole tentare davvero l’esperimento di guidare una monoposto a testa in giù. L’idea è arrivata al canale Driver61, l’auto da corsa scelta per il test sarà guidata da Scott Mansell che ha già dichiarato di aver investito diverse centinaia di migliaia di dollari nel progetto.

Ma è davvero possibile ingannare la forza di gravità e guidare un’auto da corsa al contrario o è solo fantascienza? In realtà, sul piano teorico, è un problema di facile risoluzione: per guidare a testa in giù si ha “semplicemente” bisogno di un’auto che generi più downforce di quanto pesi. Per fare un esempio pratico: un’attuale auto di F1 pesa 798 kg, il downforce che crea equivale invece a 4.000 kg, in questo caso dunque “viaggiare al contrario” dovrebbe essere un gioco da ragazzi.

Nessun problema dunque per quanto riguarda il carico aerodinamico, sono tutti gli aspetti restanti dell’impresa che lasciano più di qualche dubbio, infatti una monoposto di F1 potrebbe non essere l’ideale per sfidare la forza di gravità. Queste auto hanno bisogno di andare molto veloci per genere tanto carico dinamico, dunque per riuscire nell’impresa si avrebbe bisogno di una sorta di lunghissimo tunnel.

Scott Mansell avrebbe così deciso di cambiare autovettura, puntando su una Empire Wraith, un’auto da corsa a ruote scoperte progettata da Willem Toet, ingegnere F1 che negli anni ’90 ha militato anche nella Scuderia Ferrari - dirigendo il settore aerodinamico. Questa vettura non è stata progettata per i circuiti aperti, il suo habitat naturale sono le curve di montagna, inoltre il suo peso è di appena 311 kg mentre il downforce che genera è di 622 kg.

Trovata l’auto, non resta che cercare il luogo adatto: i tunnel completamente chiusi non sono perfetti per l’impresa, Mansell sta così costruendo un mezzo tunnel aperto che permetta all’auto di salire verso l’alto senza andare a disturbare il carico aerodinamico - e dunque far crollare la vettura al suolo. I problemi certo non finiscono qui, bisogna infatti capire come reagirebbe un motore a testa in giù a causa dei suoi fluidi, l’obiettivo di Mansell in ogni caso è di percorrere il tunnel al contrario per circa 5 secondi, non di più. I lavori di preparazione sono tutti documentati all’interno di un video, in attesa del test finale.