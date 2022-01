Possiamo installare i nuovi chip AMD Ryzen sulle vecchie Tesla Model 3 e Model Y?

In casa Tesla ci sono non pochi movimenti in questo periodo. Vi abbiamo raccontato di come l'azienda di Elon Musk stia cercando di attivare due enormi impianti, uno in Texas e uno a Berlino, cambiando nel frattempo i chip delle sue Model 3 e Model Y. Ma potremo mettere i nuovi AMD Ryzen sulle vecchie Tesla?

Questo cambio di chip potrebbe sembrare un'azione da poco ma nella realtà non lo è affatto. Solo grazie al controllo totale di Tesla sui suoi veicoli è possibile un cambio del genere, un modo per aggirare in parte l'attuale crisi dei chip e potenziare le vetture (come fa Elon Musk ad aggirare la crisi dei chip?). A tal proposito in molti si sono chiesti: sarà possibile applicare un retrofit sulle vecchie Model 3 e Model Y per dotarle dei nuovi chip AMD Ryzen?

Più potenti degli Intel Atom usati fino a qualche settimana fa (Tesla AMD Ryzen contro Intel Atom), questi nuovi SoC aumentano la velocità generale del sistema operativo centrale, non sarà però possibile averli sulle vecchie Tesla. Lo ha confermato la stessa società, dicendo che "al momento non sono previsti piani retrofit per le Tesla precedenti".

Questo vale per i chip AMD come per le altre novità previste sulle Model 3 e Model Y 2022. Pensiamo a una nuova batteria ausiliaria da 15,5 V e 6,9 Ah (che sostituisce la vecchia batteria al piombo da 12 V), alla zona tergicristalli riscaldata, ai nuovi 13 speaker + subwoofer che però non dovrebbero rivoluzionare la qualità audio all'interno dell'abitacolo. Queste feature si potranno avere solo acquistando vetture di nuova fabbricazione.