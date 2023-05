Possessori di elettriche usano l'auto meno rispetto ai 'colleghi' con le termiche: perchè?

E' interessante citare uno studio realizzato da iSeeCars, che evidenzia come gli automobilisti che posseggono auto elettriche utilizzino le stesse vetture molto di meno rispetto ai proprietari di auto con motore a benzina o gasolio.

Perchè? Proviamo a scoprirlo assieme. iSeeCars ha analizzato più di 860mila veicoli elettrici negli ultimi tre anni, dal 2020 in avanti, scoprendo che le auto più guidate sono le Tesla.

Ovviamente ciò non sorprende più di tanto tenendo conto che la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa nel Q1, e che con grande probabilità la stessa Model Y sarà l'auto più venduta al mondo nel 2023.

Ebbene, al primo posto troviamo la Tesla Model X con una media di 10.378 miglia annue, tallonata dalla Model Y a quota 10.199, quindi la Model 3 a quota 9.960 e poi la S a 9.340. Quinta posizione per la Hyundai Kona con 8.260 miglia, poi la Chevrolet Bolt, l'Audi e-tron Sportback, la Jaguar I-PACE, la Hyundai Ioniq, e la Kia Niro a completare la top 10.

La cosa interessante, come detto in apertura, è che coloro che sono in possesso di un EV lo usano meno rispetto all'equivalente termico. “La tecnologia dei veicoli elettrici – spiega l'analista esecutivo di iSeeCars, Karl Brauer - sta avanzando, ma i veicoli elettrici costano ancora il 45% in più rispetto al modello medio a benzina, pur essendo guidati il ​​29% in meno. Questo tipo di disparità pone le auto elettriche in sostanziale svantaggio rispetto ai veicoli tradizionali”.

Perchè esiste questa disparità? Secondo il grafico i veicoli elettrici percorrono in media 9.059 miglia in un anno, contro i 12.578 di media di un'auto termica. Difficile dare una risposta certa a questo dilemma, ma si potrebbe pensare che con le elettriche gli automobilisti siano diventati più oculati, forse per paura di rimanere a secco in quanto a batteria.

Per viaggi brevi, magari, si preferisce utilizzare la bici o andare a piedi, piuttosto che consumare batteria inutilmente, pratica che tra l'altro dovrebbe essere applicata anche ai motori a carburante. Un'altra ragione potrebbe essere data dal fatto che chi possiede un'elettrica ha in famiglia anche una termica che potrebbe usare in determinate occasioni, magari per i viaggi lunghi sentendosi più “sicuro”.

infine c'è l'aspetto green, visto che l'acquisto di un'auto elettrica dovrebbe essere maggiormente prediletto da coloro che rispettano l'ambiente. E secondo voi da cosa deriva questa disparità?