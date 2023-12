I possessori della DKV CARD +CHARGE potranno accedere a 10.000 Tesla Supercharger

DKV Mobility ha messo a segno un grande colpo di mercato: i clienti della piattaforma per i pagamenti e le soluzioni on the road potranno utilizzare 10.000 Tesla Supercharger per ricaricare i loro veicoli elettrici.

Come ormai saprete, la rete Tesla Supercharger ha smesso di essere un’esclusiva per i clienti di Elon Musk e qualsiasi auto elettrica con CCS2 (in Europa) può essere ricaricata presso le potenti colonnine dell’azienda americana (quanto costa ricaricare un’auto non-Tesla ai Supercharger?). A oggi esiste un solo modo per accedere al servizio: ricaricare tramite l’app Tesla. I Supercharger non si trovano dentro gli aggregatori di colonnine, DKV Mobility però ha messo a segno un ottimo colpo. I possessori di DKV CARD +CHARGE potranno utilizzare il servizio Tesla a patto di eseguire un paio di passaggi iniziali...

Poiché l’accesso alla rete Tesla avviene ancora tramite l’app proprietaria dell’azienda, i clienti DKV CARD +CHARGE non devono fare altro che impostare la loro carta come metodo di pagamento predefinito all’interno dell’app Tesla per smartphone. Per farlo, basta inserire il proprio nome e il numero della DKV CARD +CHARGE nell’account Tesla e il gioco è fatto: appena DKV Mobility avrà verificato l'operazione, la DKV CARD +CHARGE sarà impostata come metodo di pagamento predefinito per la ricarica.

"L'integrazione della rete Supercharger di Tesla nel nostro servizio è stata concepita come una soluzione perfettamente in linea con la nostra offerta attuale, rendendo più semplice l'utilizzo per i clienti di DKV Mobility", ha detto Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility. "Offrendo l'accesso ai Supercharger Tesla ai nostri clienti, indipendentemente da quale sia il loro veicolo, permettiamo loro di beneficiare di comodità, copertura, risparmio, rapidità, sostenibilità e della migliore esperienza di ricarica fornita da Tesla”.