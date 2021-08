Possessore di Tesla Model S denuncia:'qualità scadente per un'auto da 100.000 dollari'

Fin da quanto Tesla ha lanciato sul mercato la sua prima auto elettrica non si è fatto altro che discutere circa la qualità dei materiali, la precisione dell'assemblaggio e il livello delle finiture dell'abitacolo dei modelli commercializzati.

Nel corso del tempo il brand di Palo Alto ha risolto alcune annose problematiche, ma a quanto pare non è ancora riuscita ad eguagliare i brand premium storici. Quando la casa automobilistica di Elon Musk presentò l'ultimo aggiornamento per le Model X e le Model S in molti avevano creduto in grandi passi in avanti in tal senso, ma un cliente si è detto estremamente insoddisfatto della sua vettura.

Stiamo parlando del vlogger che gestisce il canale YouTube MrExitStrategy, possessore di una Tesla Model S Long Range 2021. L'uomo ha lamentato proprio la qualità costruttiva al di sotto delle aspettative, definendola come:"decisamente lontana dalla perfezione."

L'automobilista ha trovato vari difetti non propriamente accettabili per una macchina pagata più di 100.000 dollari: ha sottolineato difetti di verniciatura e piccoli graffi, portiere che "scricchiolano" all'apertura e alla chiusura, rumorini nell'abitacolo provocati dalle vibrazioni e cedimento preventivo delle guarnizioni di gomma poste intorno alle portiere.

All'interno della clip di quasi 13 minuti MrExitStrategy riporta altre piccole mancanze, come un fischiettio prodotto dalla climatizzazione quando attiva o l'eccessiva vibrazione dello specchietto retrovisore laterale sinistro. Oltretutto ha precisato che la sua nuova Model Y, ritirata poco più di un mese fa, appare decisamente superiore alla Model S in qualità costruttiva. Non è da escludere che la sua vettura rappresenti un raro esemplare problematico, ma non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessero arrivare novità sulla questione.

A proposito di Model Y, il crossover elettrico di Tesla è appena giunto sul suolo italiano: ecco tutti i dettagli su prezzi, caratteristiche e versioni disponibili. Le consegne cominciano tra fine agosto e inizio settembre.