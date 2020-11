La possente McLaren 620R raggiunge i 710 CV grazie alla cura Novitec

Nel mondo del tuning ci sono tantissimi attori, e Novitec è sicuramente tra quelli che, per la qualità del lavoro svolto, riescono ad emergere ottenendo risultati magnifici. Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in calce, la loro ultima opera è da applausi.

La McLaren 620R probabilmente non ha bisogno di migliorie, in quanto già particolarmente estrema. La casa automobilistica inglese ne produrrà appena 225 esemplari ad un prezzo di circa 300.000 euro l'uno, e adesso Novitec ha deciso di rendere il bolide ancora più potente.

Il tuner ha preso il possente V8 twin-turbo da 3,8 litri della 620R e l'ha spinto fino a 710 cavalli di potenza e 710 Nm di coppia in confronto ai 620 cavalli e 620 Nm che il modello di fabbrica produce. Secondo Novitec la 620R modificata può passare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, mentre la sua velocità massima andrà a sfiorare i 330 km/h. Il guadagno in termini di accelerazione per arrivare a 100 km/h è nell'ordine del decimo di secondo.

Per raggiungere il suo scopo Novitec ha preparato dei moduli "plug-and-play" molto semplici da montare, e che servono a mappare la contro unit del motore. Il setup consente al conducente di tornare alla modalità standard con la semplice pressione di un pulsante. Tra le altre cose, per dare un pizzico di potenza in più, il tuner ha dosato meglio la risposta dell'acceleratore per renderlo più pronto. Non mancano poi i ritocchi al sistema di scarico, ora in acciaio inossidabile o anche, a scelta del cliente, in lega Inconel (leggerissimo nichel-cromo). Per risparmiare qualche altro grammo Novitec ha persino sostituito i convertitori catalitici con unità più leggere.

Riguardo l'assetto la casa di tuning ha deciso di montare sulla 620R tre differenti molle che servono a ridurre l'altezza del bolide rispetto al suolo di 25 mm. I cerchi forgiati mostrano dei raggi molto sottili e misurano 20 pollici all'anteriore e 21 pollici al retrotreno, e i futuri acquirenti potranno portarseli a casa con ben 72 colori differenti.

Il team non ha tralasciato neanche l'abitacolo nella sua opera di modifica, pertanto il conducente è accolto da elementi in fibra di carbonio a vista, da tanta pelle o Alcantara per la tappezzeria e, ancora una volta, da colori differenti in base ai gusti.

Giusto per concludere rimandandovi ad altre creazioni Novitec non possiamo non citare la maestosa McLaren Senna, che ha guadagnato ben 100 cavalli, e neppure la rifinita Ferrari 488 Pista, che adesso è ancora più agguerrita.