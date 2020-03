Possedete Ford Focus o Fiesta con cambio difettoso? La casa vi rimborserà lautamente

I proprietari di Ford Fiesta e Focus le quali montano un cambio automatico PowersShift problematico, potranno restituire la propria vettura con un generoso rimborso, più un extra per il disturbo. Lo riporta il Detroit Free Press.

L'ammontare dei soldi che si andranno a recuperare dipenderà dal numero di visite d'assistenza e dalla quantità di tentativi di riparazione che la vettura ha subito, e Ford ha previsto una somma massimale di oltre 20.000 euro. A questi verranno sommati circa 250 euro per i problemi arrecati.

Questa nuova risoluzione può essere estremamente vantaggiosa per coloro che hanno acquistato il proprio veicolo già da qualche anno, in quanto il cashback permetterà loro di recuperare gran parte dell'esborso a distanza di tempo. A ogni modo si stima che siano circa 1,5 milioni le Ford con cambio problematico ancora in circolazione, e 2 milioni in totale i proprietari ed ex-proprietari con possibilità di rimborso. Al momento però non conosciamo l'area geografica di commercializzazione.

Per precisare, i veicoli affetti dalla falla sono Fiesta costruite tra il 2011 e il 2016 e Focus tra il 2012 e il 2016. I "sintomi" più diffusi sono quelli di una marcia "singhiozzata", di strani tremolii, di cambiate sporche, di marce che non entrano all'istante e di usura prematura. In parecchi casi questi esemplari sono stati più volte riparati, ma senza alcun successo. E' saltato poi fuori che gli ingegneri della casa americana fossero già a conoscenza dell'inghippo, ma Ford avrebbe deciso di continuare comunque con le vendite.

La compagnia sta però riscuotendo molto successo in Italia, in quanto la Ford Puma 2020 è l'auto ibrida più venduta a Gennaio e Febbraio nel nostro Paese. Questo va in contrasto con l'aria che si respira ai piani alti della società, ove si respira "un clima da Grande Recessione".