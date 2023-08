Portofino, parcheggio in sconto per le auto elettriche: 3 euro all'ora anziché 8

Lo splendido comune ligure di Portofino ha introdotto da circa un anno una Carbon Tax con l'obiettivo di tassare i veicoli più inquinanti e nel contempo incentivare l'utilizzo delle auto elettriche e di comportamenti che non impattino sull'ambiente.

Per l'estate 2023, che giunge ormai verso la fine, il Comune ha introdotto delle nuove tariffe per quanto riguarda l'autosilo principale del paese, leggasi quello gestito dalla Portofino Mare, azienda partecipata al 100 per cento del Comune.

La tariffa oraria è di 8 euro, che diventano quindi 16 per due ore. Dalla terza ora scatta lo sconto, visto che tre ore di parcheggio vengono a costare 20 euro, 22,5 per 4 ore e via-via a scalare. Chi parcheggia per 48 ore spenderà “solo” 87,50 euro.

Come detto in apertura, tali tariffe includono anche la carbon tax, un progetto che è stato presentato dal sindaco di Portofino, Matteo Vacava, a maggio dell'anno scorso, e che ha l'obiettivo di rendere il comune libero dal carbone, alla luce anche del ban dell'Ue di benzina e diesel che scatterà dal 2035.

Si è quindi deciso di applicare delle tariffe agevolate per chi possiede un'auto elettrica, leggasi 5 euro di sconto, anche se non è ben chiaro se lo sconto valga per ogni ora o una volta sola e stop.

In ogni caso, se foste ad esempio in possesso di una Tesla, marca che in Italia domina l'elettrico, paghereste un'ora di parcheggio tre euro, che diventano un solo euro se parcheggiaste nel parcheggio Paraggi (dove un'ora costa 6 euro).

“Questa iniziativa dimostra come ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente“, le parole del sindaco di Portofino Matteo Viacava, presentando il progetto Portofino Carbon Free.

“Abbiamo calcolato - ha concluso - che il Comune avrà circa 200.000 euro all’anno da poter così investire in attività di carattere ambientale, ad esempio per riforestazione di zone dove gli alberi sono stati distrutti da qualche calamità naturale, oppure nell’area marina protetta, ma non svelo tutto perché domenica sera parleremo delle primo grande progetto”.