Portavalori si schianta e disperde migliaia di dollari in autostrada: ecco le reazioni

Nel corso della mattinata di ieri si è verificato un accadimento assolutamente peculiare sulla Interstatale 5 nei pressi di Tamarack Ave, in California. Come potreste notare voi stessi dal post Instagram in fondo alla pagina, una quantità immane di banconote si è sparsa per tutta l'autostrada.

La California Highway Patrol ha comunicato quanto accaduto all'emittente CBS News 8 parlando di un piccolo incidente inerente un veicolo blindato. Subito dopo l'impatto, questo si è aperto e ha lasciato cadere le borse piene di denaro, le quali si sono a loro volta schiuse per liberare le banconote come in una scena di un film.

Prevedibilmente il traffico si è bloccato in entrambe le direzioni di marcia (peggio di quando le muscle car hanno bloccato il passaggio), ed era scontato anche che un gran numero di persone si mettesse a registrare per poi condividere tutto tramite i propri canali social. Nel frattempo la polizia si è già messa al lavoro per risolvere varie questioni:"In questo momento stiamo lavorando con l'FBI, è una investigazione congiunta, e se avete preso delle banconote, consiglio caldamente di riportarle immediatamente all'ufficio della California Highway Patrol perché abbiamo molte piste da seguire." Così ha commentato un portavoce della polizia autostradale dello stato sulla West Coast.



Insomma, tutti i testimoni sono stati intimati a collaborare con le forze dell'ordine, e in effetti non sono pochi gli automobilisti che hanno cominciato a raccogliere soldi dall'asfalto. A ogni modo il "disagio" è durato appena un paio di ore, in seguito alle quali l'FBI di San Diego ha rilasciato la seguente dichiarazione:"L'FBI ha risposto alla chiamata della California Highway Patrol, che ha preso il comando sulla questione. Rimandiamo in un secondo momento le domande sull'investigazione, sugli arresti e sulle sanzioni applicabili dalla CHP. I cittadini sono tenuti a fornire tutte le informazioni sull'incidente e a restituire tutti i soldi alla CHP."



A proposito di bizzarri accadimenti autostradali non possiamo chiudere prima di avervi rimandato ad un fenomeno di assoluta rarità: un pickup Ford è stato vittima di un fulmine nella contea di Walton, in Florida. La scarica elettrica ha sollevato un pezzo d'asfalto che ha colpito la macchina.