Qualcuno ha portato in vita un Decepticon di Transformers utilizzando una 350Z

La Nissan 350Z è ormai fuori di produzione da oltre dieci anni nonostante sia ancora una gran bella sportiva. Forse però l'esemplare di oggi è diventato meno godibile di tutti gli altri per l'incredibile lavoro svolto sulla carrozzeria.

L'immagine che troverete in fondo alla pagina è stata condivisa online da un utente Reddit, che ha beccato la 350Z modificata nel parcheggio di un negozio. Non sappiamo chi sia l'autore di tutto ciò, ma la qualità del lavoro rende il modello quasi irriconoscibile, infatti la giapponese è stata totalmente riscritta grazie ad un insieme di nuovi pannelli e componenti che la fanno rassomigliare ad un Decepticon dei Transformers di Michael Bay.

Non è facile distinguere le parti completamente nuove da quelle modificate con piccole aggiunte, ma dall'aspetto pare che siano state realizzate a partire da semplici lamiere metalliche. Il risultato è sbalorditivo soprattutto per quanto concerne il muso, che pare poter mutare l'auto in un cattivissimo Transformer malvagio in qualsiasi momento.

Continuando ad esaminare l'auto vi accorgerete del fatto che le ruote sono state completamente coperte dalle nuova carrozzeria, mentre proseguendo verso il posteriore è visibile un gigantesco alettone sul quale sono state dipinte due bandiere americane. Altri dettagli particolari vanno a caratterizzare la fiancata della vettura tramite escrescenze intorno ai finestrini. Non sappiamo se tutto questo possa circolare legalmente tra le strade degli Stati Uniti, ma di sicuro non può farlo in Europa: immaginate soltanto il caso di uno scontro con un pedone.

