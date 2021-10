Portare la Dacia Spring allo 0% di batteria: quanti km si possono percorrere?

Il lancio della Nuova Dacia Spring, avvenuto lo scorso mese di marzo (a proposito: qui trovate la nostra prova della Dacia Spring 2021), non è certo passato in sordina. Stiamo parlando dell'auto elettrica più economica del mercato italiano, che il nostro amico Matteo Valenza ha portato allo 0% di batteria.

Lo youtuber bresciano non è nuovo a imprese simili, grazie alle quali fa capire al suo pubblico quale sia la vera autonomia di un'auto elettrica, con le batterie spremute sino al loro massimo. A tal proposito: quale sarà la vera autonomia della Dacia Spring? Matteo ha percorso molti chilometri in ambito urbano, è però anche uscito dal circuito cittadino per affrontare strade extraurbane e tangenziali a 90 km/h e 110 km/h.

Dacia dichiara 230 km di autonomia WLTP nel ciclo misto, mentre in città si può arrivare a 305 km; Matteo Valenza è riuscito a percorrere su circuito misto 270 km prima che la vettura si spegnesse del tutto. Parliamo di un consumo medio di 11 kWh/100 km, davvero eccezionale, dovuto ovviamente al motore da appena 33 kW/44 CV (per intenderci: la nuova Hyundai Ioniq 5 consuma 16 kWh/100 km, anche se parliamo di altri pesi e potenze. Qui la nostra prova della nuova Hyundai Ioniq 5 da 217 CV). La velocità media del viaggio è stata di 46 km/h, mentre il tempo impiegato in macchina è stato 6 ore e mezza.

Grazie al suo test Matteo ha scoperto che l'auto non limita la potenza con bassa autonomia, al 5% scompare l'autonomia stimata, mentre allo 0% viene limitata leggermente l'accelerazione. Una volta arrivato allo 0% lo YouTuber è comunque riuscito a percorrere 3 km, anche se forse la batteria aveva energia per un ulteriore pezzettino di strada. Che ne dite, non male per una BEV da meno di 20.000 euro?