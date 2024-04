'Portaci una Lancia Delta, ti regaliamo un'auto'. Il curioso slogan di un concessionario

Sulla pagina Facebook di un rivenditore di auto usate, CFAO Pre-Owned Cars, è apparso un post promozionale: "Entra con la tua vecchia macchina, parti con una nuova". Ora, tralasciando quel "nuova", che per un rivenditore non sembra "cozzare" molto bene, la sorpresa si trova nella lista di auto che egli accetterebbe per una permuta diretta.

Partiamo dalla fine: egli propone una Suzuki Baleno in cambio di una serie di auto "vecchie" che egli accetterebbe, e che sarebbe disposto a ritirare al pari senza che l'acquirente aggiunga un solo centesimo. Tutto bellissimo direte voi, ma dando un'occhiata alla lista sembra proprio che questo concessionario ci stia seriamente "provando".

Tra le varie auto "ritirabili" spunta niente di meno che una Lancia Delta Integrale. Ora, tralasciamo che se possedete un veicolo del genere in buone condizioni non solo siete fortunati, ma siete seduti su un vero patrimonio dal momento che il valore stimato di una Delta integrale può arrivare senza grossi problemi a 100.000 euro (vi segnaliamo che il capo design di Stellantis vende la sua Delta HF rossa), ma come è possibile che questo concessionario pensi davvero che qualcuno sia disposto a cascare in questo tranello?

Esistono davvero così tante persone che non si rendono conto delle auto che posseggono? O forse, davvero, alla sfacciataggine non ci sono limiti? Fatto sta che se volete "liberarvi" della vostra Delta integrale lui propone una soluzione immediata, così che possiate uscire dal suo showrom con una Suzuki Baleno che egli definisce "nuova", ma che ricordiamo essere fuori produzione dal 2022.

Concessionari un po' più seri sparsi per il mondo hanno a disposizione nel loro parco auto delle autentiche rarità. A Dubai c'è un concessionario, in particolare, che possiede una Lamborghini Revuelto (che ricordiamo, non è ordinabile fino al 2026 data la forte richiesta). Ovviamente, data la rarità di questo esemplare bianco ceramica, la richiesta non può che essere superiore rispetto al listino: egli chiede circa 930.00 euro.

